Заиграевский район, Бурятия, , 08:17 — REGNUM В Бурятии стали известны подробности страшной аварии, унёсшей жизни 43-летней женщины-водителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, погибшая ехала на автомобиле Toyota Platz из села Заиграево в посёлок Онохой.

ДТП в Бурятии МВД по Бурятии

Не справившись с управлением она выехала на встречную полосу, столкнувшись с внедорожником Cadillac Escalade под управлением 67-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель Тойоты от полученных травм скончалась на месте происшествия, 43-летняя пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Кроме того, как выяснилось, погибшая ранее обучалась в автошколе, однако она не сдала внутренний экзамен.

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