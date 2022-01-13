Бухарест, , 08:17 — REGNUM В столице Румынии Бухаресте с 13 января вводятся новые карантинные меры, призванные предотвратить распространение коронавируса. Об этом 12 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ограничения обязывают жителей и гостей города (за исключением телеведущих в студиях, детей в возрасте до 5 лет, а также служителей религиозных культов во время службы) носить в общественных местах и в офисных помещениях трехслойные медицинские маски, регулярно пользоваться личными антисептическими средствами и соблюдать трехметровую социальную дистанцию.

Кроме того, согласно специальному постановлению муниципального комитета Бухареста, запрещается функционирование ночных клубов и развлекательных центров. Ограничено время работы продуктовых супермаркетов и хозяйственных магазинов, абсолютное большинство ресторанов и кафе города будут работать в режиме «еда на вынос».

Напомним, 12 января столица Румынии вошла в так называемую «красную зону» эпидемии COVID-19 — в Бухаресте ежедневно регистрируется 3,32 случая заболевания коронавирусом на тысячу жителей.