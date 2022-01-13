Сеул, , 08:16 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4167 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 3776 случаев заражения локальные, ещё 391 случай — завозной. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 679 030.

Известно, что показатель свыше 4 тыс. человек в сутки фиксируют второй день подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 44 человека — до 6210 человек. Уровень смертности составил 0,91%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 701 человек.