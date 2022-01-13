Красноярск, , 08:15 — REGNUM Бывший начальник одного из отделов ветеринарии в Красноярском крае подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По материалам проверки краевого УФСБ против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, с июня по октябрь 2018 года подозреваемый, занимая должность начальника отдела ветеринарии, получил от предпринимателя взятку — более 3 млн 260 тыс. рублей.

Деньги, в частности, предназначались за незаконную выдачу ветеринарных сертификатов с внесёнными в них недостоверными сведениями о проведении ветеринарного осмотра животных с указанием отрицательных результатов исследований на наличие болезней.

Впоследствии предприниматели поставляли животных с сертификатами другим фермерам для транспортировки в пределах стран Таможенного союза.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывших сотрудников полиции обвинили в совершении коррупционных преступлений в Самарской области.

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