Гуково, Ростовская область, 13 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в жилом доме от ожогов погибла пожилая женщина, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Трагедия произошла на улице Коммомольской в городе Гуково утром 12 января. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники.