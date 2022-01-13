Чита, , 08:12 — REGNUM Более 900 новых изданий пополнили книжный фонд забайкальской спецбиблиотеки в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона со ссылкой на слова руководителя специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих Забайкальского края Татьяны Смирновой.

Библиотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В ушедшем году книжный фонд специализированной библиотеки пополнился новыми изданиями — приобретено 918 книг. Среди них 450 плоскопечатных экземпляров — новинки популярной художественной, научной и детской литературы. Хочется отметить, что за счёт федеральных субсидий в 2021 году мы впервые смогли приобрести такое количество книг. Теперь общий книжный фонд учреждения составил 44 732 экземпляра», — отметила Татьяна Смирнова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты забайкальской краевой библиотеки имени А.С. Пушкина назвали книги, которые вошли в рейтинг самых читаемых изданий в крае. Среди отечественных авторов особенно востребованными стали произведения — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Идиот» Фёдора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Лавр» Евгения Водолазкина, «Цыганка» Дины Рубиной, «Часодеи» Натальи Щербы, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Голубые ангелы» Чингиза Абдуллаева, «Бросок кобры» Николая Леонова.

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