Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 78 037. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 123 новых случая.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 106 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Число контактных лиц к настоящему времени достигает 4827 человек. Излечились от COVID-19, по состоянию на 13 января, 73 079 пациентов, в том числе 211 за последние сутки.