Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль 12 января открылся ростом против иностранных валют, но быстро перешел к снижению на фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Россией, а также встречи Россия — НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Десять рублей Центральный Банк России

Американские сенаторы-демократы собираются представить новый пакет санкций против России на случай эскалации вокруг Украины. Санкции могут затронуть банки и систему SWIFT.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 74,70 руб., евро/рубль — на 0,97%, до 85,49 руб., фунт/рубль — на 0,94%, до 102,43 руб.

Из-за роста геополитических рисков рубль проигнорировал ослабление доллара и повышение цен на нефть до $85,17 за баррель.

Индекс доллара обвалился до двухмесячного минимума 94,88 пунктов после выхода отчета по потребительской инфляции в США за декабрь.

Отчет не оказал поддержки доллару. Похоже, рынок уже полностью заложил в цены повышение ставок ФРС США в марте 2022 года.

Несмотря на высокие значения инфляции, рынок предпочел прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах».

Сегодня, 13 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,45 за баррель. По многим активам наблюдается утренний откат после вчерашнего сессионного ралли на данных по инфляции в США.

По паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 74,25−75,10 руб.

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