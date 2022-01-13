Владивосток, , 08:21 — REGNUM На полгода позже, чем остальные россияне, жители Приморья смогут получить электронные паспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Паспорт 40.мвд.рф

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В России начнут выдавать электронные паспорта с начала 2023 года.

«В Приморском крае электронные паспорта начнут выдавать не ранее середины 2023 года. При этом бумажный носитель ещё долгое время будет в ходу. Переход на электронные паспорта — личное дело каждого гражданина и является добровольным. Приморский край будет участвовать в подготовке инфраструктуры по техническому обеспечению органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, в которых оказываются государственные услуги», — подчеркнули специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного паспорта. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе ведомства.