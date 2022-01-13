Эр-Рияд, , 08:09 — REGNUM Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось на 5362, что является рекордным значением для королевства. Об этом 12 января сообщил на своей странице в Twitter минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в государстве было зарегистрировано 593 545 подобных случаев, а также 8899 летальных исходов от осложнений при COVID-19. При этом население Саудовской Аравии составляет 34,2 млн человека.

За минувшие 24 часа в стране от последствий указанного заболевания умерли два пациента. По меньшей мере 218 человек с коронавирусной инфекцией в королевстве находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря в Саудовской Аравии вновь ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за ситуации с коронавирусом.

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