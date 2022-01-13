Москва, 13 января 2022, 08:09 — REGNUM Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2241 человека — российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с массовыми беспорядками. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Все эвакуированные ранее прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники и в туристические поездки. Некоторые из них находились в Казахстане в командировке.
Напомним, первый после начала массовых беспорядков пассажирский авиарейс 13 января осуществил посадку в международном аэропорту города Алма-Аты.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, ранее вылетевший из аэропорта Алма-Аты, доставил в Москву 146 российских граждан.
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