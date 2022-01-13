Шахты, Ростовская область, 13 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Ростовской области в многоквартирном жилом доме вспыхнул пожар. Проведена эвакуация людей, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании на улице Искра в Шахтах в экстренные службы поступило примерно в 20:00 мск 12 января. Огонь вспыхнул в пятиэтажном доме. В целях безопасности было эвакуировано 25 человек. Спустя около 20 минут пожар был потушен.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники.