Уфа, 13 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Тело младенца обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Оперативная съемка калужского регионального управления СКР Дом после пожара

Ночью спасатели Туймазинского района получили информацию о пожаре в жилом доме в деревне Булат. По тревоге были подняты десять человек на трех единицах техники.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит бревенчатый дом размерами 7×8 метров. Они оперативно справились с огнем, площадь которого составила 56 кв. метров.

«К сожалению, в 02−24 в ходе разбора места пожара обнаружено тело ребенка (мальчик) 05.02.2021 года рождения», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они установили, что мать погибшего мальчика в момент возгорания находилась с двумя детьми трех и шести лет в соседнем доме.