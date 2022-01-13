Чита, , 08:07 — REGNUM Власти Забайкалья намерены усилить работу по контролю соблюдения ограничительных мер торговыми центрами в Чите. Подробности заседание оперативного штаба 13 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Торговый центр

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«Практика показывает, что ТЦ были не готовы к введению ограничительных мероприятий. И наши оперативные группы, и СМИ уже провели соответствующий мониторинг по контролю входа в торговые центры. Сейчас будет достаточно серьезный проверочный план составлен, чтобы все это проконтролировать. К сожалению, штрафы и привлечение к административной ответственности неминуемы», — пояснила заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова.

Как сообщили на оперштабе, график проверок на январь уже составлен, Управление Роспотребнадзора и УМВД России по Забайкальскому краю с 13 января начнут проводить усиленные контрольные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 13 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 370 (+121 за минувшие сутки).

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