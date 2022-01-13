* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 13 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Три человека арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Тахар по подозрению в краже скота. Исламисты называют их «профессиональными ворами».

Крупный рогатый скот

Как сообщает агентство «8 Собх», начальник полиции Тахара сказал, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали их в четвертом районе города Талукан. Инцидент произошел накануне, 12 января.

По словам местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мужчины угнали несколько голов скота и были задержаны.

В управлении полиции Тахара сообщили, что после предварительного следствия дела этих лиц будут переданы в соответствующие органы.

Необходимо отметить, что после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и роста бедности в стране резко возрос уровень преступности, особенно угон автомобилей и кража домашнего скота.