Нур-Султан, , 08:02 — REGNUM В настоящее время в 14 регионах Казахстана, включая столицу страны, отменён красный уровень террористической опасности. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в трех регионах республики — городе Алма-Ата, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях — антитеррористическая операция продолжается, в них осуществляются «меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы правопорядка задержали в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков, обвиняемых в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.