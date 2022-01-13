Омск, 13 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Перед судом предстанет житель Омской области, обвиняемый в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) брата в 2014 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в областном следственном управлении СКР.

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Расследование уголовного дела против 49-летнего жителя села Сосновское завершено.

По данным следствия, 18 августа 2014 года братья распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта ранее судимый старший брат ударил ножом 36-летнего младшего брата в сердце. Ранение оказалось смертельным.

Причиной ссоры стало то, что младшему брату не нравились татуировки, которые старший наколол себе в местах лишения свободы.

Злоумышленник спрятал тело во дворе в колодце и засыпал. Ни он, ни его супруга (очевидец происшествия) никому не говорили о пропаже брата. В ноябре 2021 года дочь обвиняемого рассказала о своих подозрениях соседке, а та сообщила в полицию.

На место преступления выехали следователи. В указанном месте они обнаружили тело убитого. На допросе обвиняемый сознался в содеянном.

Мужчина находится под стражей, дело направлено в суд.

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