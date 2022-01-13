Благовещенск, 13 января 2022, 08:05 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» выявили у ребёнка из Благовещенска. Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, жители которого заразились новым штаммом COVID-19, сообщили 13 января «Вести.Амурская область».
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О первом случае «Омикрона» рассказала главный санитарный врач региона Ольга Курганова. По её словам, заразился ребёнок, который отдыхал вместе с родителями в Турции. Тестирование семья проходила в Санкт-Петербурге. В управлении Роспотребнадзора Приамурья подчеркнули, что амурчане, у сына которых обнаружили «Омикрон», не допускались к работе до получения результатов анализов и находились на самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области намерены учесть особенности нового штамма COVID-19 «Омикрон» и в связи с этим сократят сроки проведения ПЦР-тестирования. Кроме того, в регионе с целью консультирования жителей появятся специальные колл-центры при ковидных госпиталях. Приход новой модификации вируса в Приамурье ожидали в конце января.