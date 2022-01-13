Нур-Султан, , 07:59 — REGNUM Антитеррористическая операция завершена в 14 из 17 регионов страны. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомил об окончании антитеррористической операции в 14 регионах Казахстана. Критический красный уровень террористической опасности отменён на территориях городов Нур-Султан, Чимкент, а также в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Операция продолжается в городе Алма-Ате, и в Алма-Атинской области, а также в Жамбылской области. В этих трёх регионах продолжается реализация мер по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности во время массовых беспорядков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алма-Ате силы правопорядка задержали в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков, обвиняемых в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.

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