Уфа, 13 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Водоснабжение, которое было прервано в результате порыва водопровода, восстановлено г. Нефтекамске. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пресс-служба администрации Ленобласти Работы на трубопроводе

12 января спасатели г. Нефтекамска получили информацию о том, что по ул. Парковая, 10 произошёл порыв водопровода холодного водоснабжения диаметром 159 мм.

Под отключение попали четыре многоквартирных дома, в которых проживают 639 человек, в том числе 243 детей, а также одна школа и один детский сад.

На место прибыла аварийная бригада Нефтекамскводоканала. В результате специалисты восстановили водоснабжение.