В Башкирии возобновили водоснабжение, прерванное из-за прорыва трубопровода
Уфа, 13 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Водоснабжение, которое было прервано в результате порыва водопровода, восстановлено г. Нефтекамске. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Работы на трубопроводе
12 января спасатели г. Нефтекамска получили информацию о том, что по ул. Парковая, 10 произошёл порыв водопровода холодного водоснабжения диаметром 159 мм.
Под отключение попали четыре многоквартирных дома, в которых проживают 639 человек, в том числе 243 детей, а также одна школа и один детский сад.
На место прибыла аварийная бригада Нефтекамскводоканала. В результате специалисты восстановили водоснабжение.