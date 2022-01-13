Чита, , 07:58 — REGNUM Работа грузового направления автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска Забайкальск (МАПП Забайкальск) на границе с Маньчжурией возобновляется после карантина по коронавирусу с 14 января. Об этом сообщили в министерстве планирования и развития региона.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

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По поручению министерства транспорта Российской Федерации ФГКУ Росгранстрой (Росгранстрой) совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) организована работа по составлению списков грузовых автотранспортных средств, выезжающих в КНР через МАПП Забайкальск. На официальном сайте АСМАП ведется прием электронных заявок от грузоперевозчиков, планирующих выезд в КНР.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой обращаем внимание на необходимость соблюдения установленного порядка, а также мер по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции», — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года свиду тяжелой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия, власти Китая прекратили работу пункта пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе.

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