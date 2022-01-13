Нью-Дели, , 07:56 — REGNUM Завод тайваньской компании Foxconn India в индийском городе Сриперумбудур (штат Тамилнад), где производятся смартфоны американской компании Apple, возобновил деятельность после более чем трехнедельного перерыва. Об этом 12 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя предприятия.

Смартфоны Apple Tinh tế Photo

Объект приостановил работу из-за инцидента с отравлением 250 сотрудников, после которого вспыхнули протесты. Работники завода не раз жаловались на плохое питание в столовой общежития, а также невыносимые условия проживания. После происшествия предприятие остановили и начали проверку, которая еще продолжается.

Отмечается, что пока предприятие работает в одну смену. На работу вышли 120 сотрудников. Ожидается, что завод начнет функционировать на полную мощность не ранее чем через два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте американская компания Ford приостановила производство на двух своих предприятиях из-за нехватки электронных компонентов для автомобилей.

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