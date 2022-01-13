Чита, , 07:50 — REGNUM Забайкальском крае пункты вакцинации от коронавируса могут появиться даже на почте. Данный вопрос обсуждался сегодня, 13 января, в ходе оперативного штаба. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина © http://www.kosoblduma.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«С 10 января введены новые правила входа в торговые центры. Из-за этого закрыли передвижные пункты вакцинации, ранее они были доступны для неработающего населения. Необходимо предложить какую-то замену, поскольку не все хотят обращаться в медорганизацию по разным причинам.

Сегодня рассмотрели несколько предложений: развернуть такие места в центрах занятости населения, центрах соцзащиты и МФЦ. Пока начнем разворачивать их в Чите, а потом будем распространять это на территории всего края», — отметила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

Также сейчас организована вакцинация в рамках проведения профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе в вузах и сузах Забайкальского края, маломобильных граждан на дому. С 25 января в населенные пункты будут выезжать передвижные медицинские мобильные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по состоянию на 9 января 2022 года вакцинацию завершили 543 845 человек из более одного миллиона граждан (+877 за двое суток).

Читайте также: В Забайкалье значительно замедлились темпы вакцинации от COVID-19