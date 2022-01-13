Алма-Ата, Казахстан, 13 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Силы правопорядка задержали в Алма-Ате около двух тысяч участников беспорядков, обвиняемых в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях. Об этом 13 января сообщает информационный центр комендатуры Алма-Аты.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

информационный центр комендатуры Алма-Аты «Всего задержаны 1925 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений».

В ходе задержаний правоохранители изъяли 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 единиц различных боеприпасов.

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Отмечается, что за минувшие сутки в телефонный центр комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования на ситуацию. Также была проведена «зачистка» жилых массивов в Турксибском и Бостандыкском районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, здание департамента полиции Алма-Аты было атаковано в ходе массовых беспорядков в Казахстане 27 раз, все атаки были успешно отражены.