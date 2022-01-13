Тверь, , 07:52 — REGNUM В арбитраже Тверской области рассматривается иск ООО ПО «Завод Бежецксельмаш», в котором оно требует признать незаконным представление Федерального казначейства и отменить его в части требования о возврате в бюджете субсидии — более 21,5 млн рублей. Иск пока оставлен без движения из-за недочётов, но 10 января 2022 года заявитель подал документы во исполнение определения об оставлении без движения, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сентябре 2021 года Федеральное казначейство вынесло представление, в котором потребовало у завода вернуть в бюджет субсидию в размере 21 537 207 рублей 53 копеек и проценты за пользование чужими денежными средствами. Проценты должны рассчитать, начиная с даты предоставления субсидии по день уплаты, исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ конец срока. Такое решение было вынесено по результатам проверки Минпромторга РФ, которое участвует в деле третьим лицом.

Завод — получатель субсидии с этим требованием не согласился, что и стало основанием для обращения в суд.

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик создан в марте 2017 года и работает в сфере производства сельскохозяйственных машин и оборудования. Средняя численность работников на начало 2021 года превышала 200 человек. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. рублей, владелец и директор — Анатолий Журавлев. В октябре 2020 года он же учредил ООО «Бежецксельмаш» с тем же видом основной деятельности.