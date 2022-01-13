Полевской, Свердловская область, 13 января, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Полевском Свердловской области потушили крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пожар

Возгорание произошло вечером 12 января в Западной промышленной зоне. Горело административное здание. Площадь пожара составила 250 кв. метров.

Тушение огня было осложнено высокой пожарной нагрузкой и удалённостью источников воды. Тем не менее пожарные смогли справиться с огнём.