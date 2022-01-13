Алма-Ата, Казахстан, , 07:38 — REGNUM В общей сложности 493 камеры видеонаблюдения, которые установлены на улицах Алма-Аты, были выведены из строя участники беспорядков, охвативших город в начале января. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе президента Казахстана после визита главы республики Касым-Жомарта Токаева в центр оперативного управления департамента алма-атинской полиции.

Камеры видеонаблюдения PhotoMIX Ltd

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В сообщении отмечается, что правительству страны и руководству области поручено восстановить работу всех систем контроля в городе. Для этого в Алма-Ате необходимо установить 10 тысяч камер наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января казахстанский министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что участниками беспорядков Казахстане были повреждены не менее 204 административных здания и объекта предпринимательства, в том числе 166 в Алма-Ате.

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