Благовещенск, 13 января, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В нападении на продуктовый магазин и автозаправку подозревают жителя Приамурья. Совершённый им разбой был зафиксирован в Тамбовском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 января в пресс-службе управления МВД по региону.

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В селе Новоалександровка подозреваемый угрожал продавцу магазина предметом, похожим на оружие. Таким способом злоумышленник ночью 2 января забрал из кассы более 15 тыс. рублей. Предполагается, что он также причастен к разбойному нападению на АЗС в этом же населённом пункте.

Задержанный амурчанин является жителем села Среднебелая в Ивановском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Мужчина уже был ранее судим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге вынесен приговор мужчине, который признан виновным в разбойном нападении и незаконном лишении свободы. Преступления горожанин совершал под видом полицейского.