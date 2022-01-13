Владивосток, 13 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В 2021 году в медучреждения Приморья трудоустроился 71 специалист по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2022-м планируется привлечь еще 70 специалистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

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Выплаты по программам в 1 и 2 млн рублей получили 48 врачей и 23 специалиста среднего звена — фельдшеры, акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Несмотря на пандемию, нам удалось выполнить федеральную программу на 100%. Мы привлекли медиков на работу в отдаленные сельские населенные пункты и малые города Приморья», — сказала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за последние пять лет более, чем в два раза сократился дефицит врачей специалистов. Только в 2021 году трудоустроились в региональные больницы 329 медиков.