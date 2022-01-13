Магадан, , 07:28 — REGNUM Министр труда и социальной политики Магаданской области Сергей Кучеренко рассказал об изменении выплат пенсионерам.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: Средняя пенсия в России может вырасти на 1,4 тыс. рублей

«С января пенсии для 39 тысяч человек, получателей страховой пенсии, были проиндексированы, согласно изначальному плану, на 5,9%. Средний рост пенсии составил около 1500 рублей. Сейчас по поручению президента РФ эта индексация будет увеличена, в среднем, еще на 700 рублей или до 8,6%, и общее увеличение составит около 2200 рублей. Таким образом, средняя пенсия для неработающих составит 28 198 рублей», — цитирует министра «Магаданская правда».

Работающим также сделают перерасчет, но получать пенсию в таком объеме они будут только после того, как прекратят трудовую деятельность.

В целом Колыме на индексации выделили более 600 млн рублей из Пенсионного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, после индексации на уровень выше инфляции средняя пенсия в России может вырасти на 1,4 тыс. рублей.