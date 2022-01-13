Суздаль, Владимирская область, 13 января, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Суздальском районе Владимирской области утром 13 января пожарные ликвидировали возгорание пилорамы на площади 500 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

70.mchs.gov.ru Пожар на пилораме

Информация о возгорании в производственном здании пилорамы по адресу: Суздальский район, посёлок Красногвардейский, ул. Восточная, 10 поступило в дежурную часть в 01:53 по местному времени (совпадает с московским). В сообщении ведомства подчёркивается, что пожар был ликвидирован, но «вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно».

пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области «На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кровли по всей площади… Сгорело производственное помещение с оборудованием».

В результате пожара никто не пострадал. В его ликвидации было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Троицкое Анивского района ночью 13 января в двух квартирах произошли возгорание газовой колонки и взрыв бойлера, есть пострадавшие.