Южно-Сахалинск, , 07:18 — REGNUM Власти Сахалина приняли решение приостановить вывоз бытового мусора в южных районах области — из-за мощного снежного циклона, который действует с 12 января, невозможно подъехать к контейнерным площадкам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Мусорка во дворе ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: На Курилах мощный циклон сорвал кровли и фасады с домов

Мусоровозы не вышли на маршруты в Южно-Сахалинске и его пригородах, Анивском, Тымовском, Долинском, Корсаковском, Томаринском, Курильском городских округах. Частично вывозят мусор в Холмском районе.

Региональный оператор и управляющие компании обещают оперативно навести порядок на контейнерных площадках, как только к ним будут расчищены подъездные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине из-за непогоды мобилизована группировка сил и средств для ликвидации последствий непогоды.