Вашингтон, 13 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 12 января дал интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и заявил, что США поддержат инициативу Open Balkan при двух условиях.

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Во-первых, по его словам, инициатива должна быть открыта для всех стран региона, то есть для Косово, а также должна иметь собственные институты и следовать международным стандартам.

Напомним, ранее косовский политик и бизнесмен Бехджет Пацолли призвал Косово потребовать от США гарантий открытости Open Balkan для всех игроков региона.

Open Balkan — региональная инициатива по сотрудничеству, предложенная Сербией. В настоящее время в инициативе участвуют Албания, Северная Македония и Сербия. Шаги к присоединению к инициативе предприняла Черногория. Целью инициативы является интеграция стран региона еще до вступления их в Евросоюз.