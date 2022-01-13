Благовещенск, , 07:26 — REGNUM В Благовещенске зафиксирована смерть трёхмесячного ребёнка, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Точная причина гибели младенца неизвестна, сообщило AmurLife.

Младенец Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Читайте также: Во Владимире умер десятидневный младенец с COVID-19

Официального подтверждения смерти ребёнка от COVID-19 от минздрава региона пока нет. По данным ведомства, от COVID-19 в Амурской области ни разу не умирали дети. Однако достоверно известно, что у погибшего малыша было выявлено заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре во Владимире скончался десятидневный младенец, заразившийся коронавирусом от матери. Он появился на свет недоношенным, с врождёнными пороками и COVID-19.