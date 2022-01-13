Алма-Ата, Казахстан, 13 января 2022, 07:14 — REGNUM Первый после начала массовых беспорядков пассажирский авиарейс осуществил посадку в международном аэропорту города Алма-Аты. Об этом 13 января сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации.
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Авиаборт прибыл из города Нур-Султана. Работа воздушной гавани в Алма-Ате возобновлена после массовых беспорядков и атак мародёров и террористов. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться 13 января по расписанию, с 08:00 до 21:00 часов.
Все авиаперелёты будут выполняться в город Нур-Султан и обратно тремя авиаперевозчиками: «Эйр Астана», SCAT, Qazaq Air.
Ранее ИА REGNUM сообщало о первом авиарейсе, вылетевшем из аэропорта Алма-Аты после возобновления работы.
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