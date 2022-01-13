Хабаровск, , 07:22 — REGNUM В Хабаровском крае в этом году продолжится реализация программы помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям. С помощью краевой и федеральной поддержки этой мерой смогут воспользоваться около 400 семей. На эти цели выделено около 570 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Семья gpalmisanoadm

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Действует две программы — краевая и федеральная. По краевой программе из бюджета в этом году выделено почти 200 млн рублей. Почти 100 семей смогут использовать эти средства на приобретение нового жилья в Хабаровске. В прошлом году сумма помощи одной семье не превышала 1,6 млн рублей, в этом году она увеличена до 2 млн рублей.

Вторая программа с участием федерального, краевого и муниципального бюджетов охватывает почти все районы Хабаровского края. Она подразумевает приобретение как нового жилья, так и на вторичном рынке, а также погашение ипотечного кредита, если молодая семья за время участия в программе приобрела жилье самостоятельно. Для реализации этой программы выделено около 370 млн рублей. С ее помощью в этом году около 300 молодых семей смогут улучшить жилищные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о льготной субсидированной ставке в 3% годовых по ипотечным кредитам для семей с тремя и более детей разработали депутаты Госдумы от фракции СРЗП.