Тирана, , 13:33 — REGNUM Бывший премьер-министр и первый президент Албании Сали Бериша совместно с главой Демократической партии Албании Люльзимом Башей были 12 января вызваны в прокуратуру для снятия показаний о протесте 8 января, ставшем попыткой захвата штаб-квартиры Демократической партии Албании сторонниками Бериши. Об этом сообщает албанское новостное агентство Euronews Albania.

Люльзим Баша Epp.eu

Ранее Бериша обвинил сторонников Баши в сговоре с полицией и применении холодного оружия. Баша же обвинил полицию в применении слезоточивого газа и токсинов, сняв обвинения со своих сторонников.

Отметим, что 12 января были освобождены из-под ареста 34 участника протеста.