Абакан, 13 января, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Месторождение рудного золота в Орджоникидзевском районе Хакасии выставили на торги, в рамках которых будет распределено право пользования недрами на участке Туманное. Стартует аукцион, итоги которого подведут 17 февраля 2022 года, с разового платежа 6,82 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт РФ о проведении торгов.

(сс) kaisender Золото

Тендер объявлен приказом Центрсибнедр от 23 декабря 2021 года. На начало 2021 года запасы рудного золота на Туманном, фигурирующие на госбалансе, составляли 452 кг (категория С2). Сам участок недр имеет площадь — 0,25 кв. км и расположен в одном километре от села Приисковое.

Шаг аукциона — 682 тыс. рублей. Договор будет заключен на 20 лет.

Напомним, в 2021 году в Амурской области на аукцион выставили сразу шесть участков с запасами золота. Ещё один участок недропользователям предложили на Алтае.