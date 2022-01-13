Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Вашингтон подверг критике решение китайских властей отменить еще нескольких авиарейсов из США из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 12 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского минтранса.

Самолеты ThePixelman

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В ведомстве считают, что подобный шаг Пекина нарушает договоренности двух стран о воздушном транспорте. Кроме того, в минтрансе предупредили, что США оставляют за собой «право применить соответствующие регулирующие меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в США за сутки было выявлено более 1,13 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки выявили более 1,13 млн случаев COVID-19 — Reuters