Токио, 13 января, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Желающие ознакомиться с онлайн-игрой Final Fantasy XIV до сих пор не могут купить её копию, несмотря на то, что релиз дополнения Endwalker состоялся более месяца назад. Об этом 13 января сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Многопользовательская игра Final Fantasy XIV

Square Enix приостановила продажи базовой игры 3 декабря 2021 года, через 13 дней после выхода Endwalker. Издание отмечает, что до сих пор геймеры не могут купить Final Fantasy XIV или зарегистрировать учётную запись для получения бесплатной пробной версии. Автор статьи добавил, что до сих пор в будние дни игроки могут ожидать около часа, прежде чем получат возможность подключиться к серверам.

Напомним, разработчики пояснили, что решили пойти на такой шаг из-за опасений по поводу того, что после релиза дополнения Endwalker новые игроки Final Fantasy XIV перегрузят серверы игры. Они добавили, что не смогли нарастить мощности до необходимого уровня из-за проблемы мирового дефицита электронных компонентов.