Ульджин, Южная Корея, 13 января, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Один из реакторов южнокорейской атомной электростанции «Хануль» в ночь на 13 января был автоматически остановлен из-за механической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Корейской корпорации гидро‑ и атомной энергетики (KHNP), являющейся оператором АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

пресс-служба KHNP «13 января в 01:26 из-за механической неисправности произошла автоматическая остановка пятого реактора АЭС «Хануль» в городе Ульджин провинции Кёнсан-Пукто».

По данным оператора, причиной сбоя является выход из строя насоса, подающего в реактор охлаждающую жидкость. Утечки радиации не зафиксировано.

В настоящее время инцидент, произошедший на АЭС расположенной в 330 километрах к юго-востоку от Сеула, изучает комиссия по ядерной безопасности. Специалисты работают над устранением неисправности. Отмечается, что реактор прошёл техническое обслуживание в июле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 января на крупнейшей АЭС в Швеции, расположенной в Рингхальсе, внезапно остановился третий атомный реактор.