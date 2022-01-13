Владивосток, , 07:07 — REGNUM С начала января в Приморье стартовала минтаевая охотоморская путина-2022. На добыче самой популярной промысловой рыбы работают шесть рыбохозяйственных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Минтай Foodinformer.ru

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В настоящее время в Охотском море работают 16 судов, в том числе 14 крупнотоннажных — шести приморских компаний.

«Основной промысел ведется в Камчатско-Курильской подзоне, здесь работают 11 наших судов. В среднем, по оперативным данным, добывается до 1,5 тыс. тонн минтая в сутки», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбохозяйственные предприятия Приморья в 2021 году выловили почти 580 тыс. тонн минтая и сельди.