Тирана, , 13:35 — REGNUM Суд Тираны 12 января постановил освободить из-под ареста 34 участников насильственного протеста оппозиции, который состоялся 8 января. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Расстрел Белого дома Скриншот страницы lenta.ru

По данным журналистов, пятеро участников протеста были помещены под домашний арест, 29 из участников были обязаны по требованию явиться в суд. Четверо среди участников протеста прибыли из Косово.

Напомним, сторонники одного из лидеров разделившейся Демократической партии Албании Сали Бериши попытались силой вырвать контроль за штаб-квартирой у сторонников Люльзима Баши, однако были остановлены полицией. Обе стороны использовали насилие, однако об убитых и раненых не сообщается. Среди арестованных — 11 сторонников Баши и 23 — Бериши.

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