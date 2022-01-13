Участников протеста в Албании освободили из-под ареста
Тирана, 13 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Суд Тираны 12 января постановил освободить из-под ареста 34 участников насильственного протеста оппозиции, который состоялся 8 января. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
По данным журналистов, пятеро участников протеста были помещены под домашний арест, 29 из участников были обязаны по требованию явиться в суд. Четверо среди участников протеста прибыли из Косово.
Напомним, сторонники одного из лидеров разделившейся Демократической партии Албании Сали Бериши попытались силой вырвать контроль за штаб-квартирой у сторонников Люльзима Баши, однако были остановлены полицией. Обе стороны использовали насилие, однако об убитых и раненых не сообщается. Среди арестованных — 11 сторонников Баши и 23 — Бериши.