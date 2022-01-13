Новосибирск, , 06:47 — REGNUM В Новосибирске суд рассмотрел иск об устранении недостатков содержания дорог к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. С исковым заявлением ранее обратился прокурор района, говорится на сайте Калининского районного суда города.

Пешеходный переход Unsplash

Уточняется, что в ходе прокурорской проверки были выявлены недостатки при содержании и обустройстве дорог на улицах Калининского района муниципалитета.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска обязали устранить недостатки при содержании и обустройстве автомобильных дорог в течение шести месяцев.

Так, на улице Фадеева должен быть установлен пешеходный тротуар; у наземных нерегулируемых пешеходных переходов на улице Рассветная — светофоры с вызывной фазой; на регулируемом пешеходном переходе на улице Кропоткина — дублирующий дорожный знак.