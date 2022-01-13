Тирана, 13 января 2022, 06:44 — REGNUM Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 12 января дал крупное интервью Голосу Америки (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Политик прокомментировал насильственный протест сторонников альтернативного лидера оппозиции Албании Сали Бериши, вылившийся в попытку захвата здания штаб-квартиры Демократической партии в Албании.
Политик осудил события 8 декабря, заявив, что для получения контроля за политическими партиями не должно использоваться насилие.
Напомним, Сали Бериша был провозглашен персоной нон-грата.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Албании назвал лидеров оппозиции «политическими трупами»