Тирана, 13 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 12 января дал крупное интервью Голосу Америки (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Политик прокомментировал насильственный протест сторонников альтернативного лидера оппозиции Албании Сали Бериши, вылившийся в попытку захвата здания штаб-квартиры Демократической партии в Албании.

Antje Wildgrube Сали Бериша

Политик осудил события 8 декабря, заявив, что для получения контроля за политическими партиями не должно использоваться насилие.

Габриэль Эскобар «Я думаю, что применение насилия вместо избирательной кабины для получения контроля за политической партией прискорбно. Мы осуждаем это. Не каждый из тех, что претендует на членство в Демократической партии является сейчас нашим важным партнером».

Напомним, Сали Бериша был провозглашен персоной нон-грата.