Благовещенск, 13 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Сотрудники детской поликлиники побрили наголо девочку, поступавшую в организацию для детей без попечения родителей. Мать ребёнка отбывает наказание в местах лишения свободы и обратилась с жалобой на это факт к уполномоченному по правам человека, сообщила региональный омбудсмен Ксения Суворова на своей странице в Instagram.

Девочка играет с куклой

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По её словам, врачи должны были обратиться к матери девочки, прежде чем побрить её, так как женщина является законным представителем ребёнка. Но девочке провели неприятную процедуру без согласия на медицинское вмешательство.

«В соответствии с действующим законодательством, информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него даёт один из родителей или иной законный представитель несовершеннолетнего. К сожалению, неправомерными действиями сотрудников поликлиники ребенку были нанесены нравственные и психологические страдания, она до сих пор негативно вспоминает данный момент», — отметила Ксения Суворова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петрозаводске возбуждено уголовное дела по фактам издевательства и жестокого обращения с воспитанниками детского сада. Сотрудница дошкольного учреждения намазывала волосы детей майонезом за провинности, запирала в туалете за баловство и заставляла доедать остатки пищи за другими.