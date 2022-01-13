Петропавловск-Камчатский, 13 января 2022, 06:37 — REGNUM В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом 13 января сообщает Камчатский противолавинный центр.
Лавинная опасность также распространяется на склоны вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
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В настоящее время Камчатка находится в зоне влияния циклона, который принёс в ряд районов полуострова сильный ветер и снег.
Напомним, потенциально лавиноопасными с момента образования постоянного снежного покрова являются все горные территории Камчатского края.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке до сих пор не открылась ледовая переправа до посёлка Таёжного — лёд ещё не набрал необходимой для безопасного движения толщины.
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