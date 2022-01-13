Петропавловск-Камчатский, , 06:37 — REGNUM В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом 13 января сообщает Камчатский противолавинный центр.

Лавина

Камчатский противолавинный центр. «С 14 по 16 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, особенно бассейна реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов».

Лавинная опасность также распространяется на склоны вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

В настоящее время Камчатка находится в зоне влияния циклона, который принёс в ряд районов полуострова сильный ветер и снег.

Напомним, потенциально лавиноопасными с момента образования постоянного снежного покрова являются все горные территории Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке до сих пор не открылась ледовая переправа до посёлка Таёжного — лёд ещё не набрал необходимой для безопасного движения толщины.

Читайте также: Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до шести километров

Читайте ранее в этом сюжете: Аномально тёплая погода парализовала работу ледовых переправ на Камчатке