Южно-Сахалинск, , 06:35 — REGNUM На Сахалине после взрыва газа в жилом доме села Троицкое Анивского района без электро, тепло и газоснабжения 13 января остались более 2 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Без света Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Обесточить жилые дома решили сразу после ЧП для недопущения новых аварийных ситуаций. Специалисты газовых служб обойдут каждую квартиру и проверят оборудование — только после этого будет принято решение о возобновлении электро, тепло и газоснабжения.

«Мы стремимся уложиться в световой день и завершить эту работу к 16 часам. Я лично приеду на место происшествия с комиссией. Все жители, которых затронула авария, должны быть дома. Просьба, чтобы работодатели с пониманием отнеслись к этой серьезной проблеме. Если людей не будет дома, газовые службы будут заходить в квартиры в присутствии полиции. Это вынужденная мера, ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Если не устранить утечку газа и подать электричество, может произойти повторный взрыв. Мы не можем допустить, чтобы еще кто-то пострадал», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Обесточены 23 многоквартирных и 189 частных домов.

В селе организованны пункты обогрева.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газового бойлера, который произошел ночью 13 января в квартире 47 дома №4 по улице Невельской, пострадала пожилая женщина.